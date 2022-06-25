Англия

В ідеалі "сині" хочуть продати іспанця, але можуть погодитись і на оренду.

Челсі готовий продати Кепу Аррісабалагу цього літа, повідомляє Mirror.

За інформацією джерела, "сині" розглянуть усю пропозицію щодо іспанського голкіпера. У випадку, якщо процес переговорів буде йти складно, Челсі може погодитись на те, щоб відпустити Кепу в оренду.

27-річний футболіст хоче отримувати більше ігрової практики. Його контракт із Челсі розрахований ще на три роки.

У сезоні-2021/22 Кепа провів 15 матчів: на його рахунку 10 пропущених голів та 8 "сухих" ігор.