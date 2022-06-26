Гравця вивели з орбіти інтересів Мілана в останній момент.
Свен Ботман, Getty Images
26 червня 2022, 07:25
Італійський Мілан майже від самого зимового трансферного вікна був одноосібним лідером у перегонах за центральним захисником французького Лілля Свеном Ботманом, проте в останній момент плани "россонері" щодо цього виконавця були порушені.
Англійський Ньюкасл втрутився в переговорний процес між італійським та французькими клубами, після чого з’ясувалось, що саме виступи в АПЛ були першочерговим бажанням самого 22-річного виконавця.
"Сорокам" зрештою знадобилось значно менше часу на те, аби дійти згоди про перехід нідерландця, за який Лілль у підсумку отримає 37 млн євро + різноманітні бонуси.
Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, уже на початку наступного тижня Ньюкасл забронював час для проходження Ботманом медичного огляду перед підписанням контракту.
У цьому сезоні Свен відіграв 32 матчі, забивши три голи та віддавши один гольовий пас.