Италия

Захисник Лілля, ймовірно, стане першим літнім новачком "россонері".

Мілан продовжує працювати над підписанням центрального захисника Свена Ботмана, права якого належать французькому Ліллю.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, переговори між клубами знаходяться на просунутій стадії та близькі до свого успішного завершення.

Умови особистого контракту між Міланом та Ботманом були погоджені раніше, тому футболіст уже сидить "на валізах" і готовий приєднатися до Мілана. Повідомлялося, що трансфер 22-річного нідерландця коштуватиме "россонері" 25-30 мільйонів євро.

Крім того, за інформацією джерела, Мілан, як і раніше, хоче підписати форварда Ліверпуля Дивока Орігі на правах вільного агента. У найближчі кілька днів у керівництва італійського клубу заплановано чергову зустріч із представниками 27-річного бельгійця.