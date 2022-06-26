Англия

"Павичі" складуть конкуренцію Мілану, Наполі та Лестеру.

Атакуючий півзахисник збірної Бельгії та Брюгге Шарль де Кетеларе може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно та перебратися до англійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, Лідс Юнайтед готовий запропонувати за 21-річного бельгійця 30 мільйонів євро.

За інформацією джерела, підписати де Кетеларе також хочуть Мілан, Наполі та Лестер.

Минулого сезону де Кетеларе провів 49 матчів у всіх турнірах, у яких забив 18 голів та віддав 10 результативних передач.