"Павичі" складуть конкуренцію Мілану, Наполі та Лестеру.
Шарль де Кетеларе, getty images
26 червня 2022, 11:26
Атакуючий півзахисник збірної Бельгії та Брюгге Шарль де Кетеларе може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно та перебратися до англійської Прем'єр-ліги.
Як повідомляє журналіст Екрем Конур, Лідс Юнайтед готовий запропонувати за 21-річного бельгійця 30 мільйонів євро.
За інформацією джерела, підписати де Кетеларе також хочуть Мілан, Наполі та Лестер.
Минулого сезону де Кетеларе провів 49 матчів у всіх турнірах, у яких забив 18 голів та віддав 10 результативних передач.