Нападник Манчестер Сіті Габріел Жезус найближчим часом має приєднатися до лондонського Арсеналу, де він стане найоплачуванішим гравцем команди.

Як повідомляє журналіст ESPN Жоао Кастело-Бранко, "каноніри" планують оголосити про підписання 25-річного бразильця у понеділок, 27 червня.

Після того, як Арсенал залагодить всі деталі щодо Жезуса, лондонський клуб повністю зосередиться на трансфері Рафіньї з Лідса.

Раніше повідомлялося, що підписання Жезуса обійдеться "канонірам" у 45 мільйонів фунтів + ​​10 мільйонів у якості бонусів.