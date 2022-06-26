Англия

Бразильський форвард продовжить кар'єру на Емірейтс Стедіум.

Нападник Манчестер Сіті Габріел Жезус найближчим часом має приєднатися до лондонського Арсеналу, де він стане найоплачуванішим гравцем команди.

Як повідомляє журналіст ESPN Жоао Кастело-Бранко, "каноніри" планують оголосити про підписання 25-річного бразильця у понеділок, 27 червня.

Після того, як Арсенал залагодить всі деталі щодо Жезуса, лондонський клуб повністю зосередиться на трансфері Рафіньї з Лідса.

Раніше повідомлялося, що підписання Жезуса обійдеться "канонірам" у 45 мільйонів фунтів + ​​10 мільйонів у якості бонусів.