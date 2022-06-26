Бразильський форвард продовжить кар'єру на Емірейтс Стедіум.
Габріел Жезус, getty images
26 червня 2022, 13:56
Нападник Манчестер Сіті Габріел Жезус найближчим часом має приєднатися до лондонського Арсеналу, де він стане найоплачуванішим гравцем команди.
Як повідомляє журналіст ESPN Жоао Кастело-Бранко, "каноніри" планують оголосити про підписання 25-річного бразильця у понеділок, 27 червня.
Після того, як Арсенал залагодить всі деталі щодо Жезуса, лондонський клуб повністю зосередиться на трансфері Рафіньї з Лідса.
Раніше повідомлялося, що підписання Жезуса обійдеться "канонірам" у 45 мільйонів фунтів + 10 мільйонів у якості бонусів.