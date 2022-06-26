Англия

До вашої уваги розбір гри українського універсала в чемпіонському сезоні АПЛ.

На тлі переможного сезону-2021/22 Англійської Прем'єр-Ліги Манчестер Сіті проводить цикл "Чемпіон під лупою", розбираючи гру деяких футболістів, що внесли свій унікальний вклад в підсумкову перемогу команди.

Український універсал зіграв чималу роль в перемозі над Астон Віллою в останньому турі, завдяки чому "містяни" взагали змогли запустити цей розбір. Тож черговий герой проекту від офіційного сайту Манчестер Сіті — Олександр Зінченко.

Статистика :

Ігри (всі турніри): 28

Голи: 0

Результативні передачі: 5

Зіграно хвилин: 1843

Дійсно видатний перфоманс Зінченка прийшовся на самий відповідальний момент сезону — вирішальна гра проти Астон Вілли, у грі проти якої потрібна була лише перемога. Українець вийшов по перерві з лави для запасних, а команда відставала в рахунку на один гол.

Вийшедший на заміну разом із Зінченком зробив дубль, а сам футболіст зібрної України продемонстрував не менш переконливу гру на лівому фланзі.

Футболіст увійшов у гру феноменальним пасом на Мареза, який не зміг зрівняти рахунок. Навіть коли гості подвоіли перевагу завдяки невтомному Коутіньо, енергія та креатив Зінченка вселяли надію на подальший камбек.

Олександр виконав більше точних передач (46) за другий тайм, ніж будь-який гравець Астон Вілли за весь матч. Окрім того, Зінченко зміг виконати 8 успішних навісів із 13 спроб. Ці всі спроби знайшли винагороду у гольовому пасі на Родрі, який зрівняв рахунок у матчі.

Сіті потрібна була запальничка і вони її отримали в обличчі Зінченка. Українець — одно з найяскравіших проявів всієї суті клубу на футбольному полі.

Огляд:

Зінченко — один з найкращих технарів Манчестер Сіті і саме це робить його невід'ємною частиною команди Гвардіоли. Атакувальний півзахісник за фахом, українець також продемонстрував свої захісні здібності та зміг повною мірою компенсувати нестачу футболістів цього амплуа.

Надійний гравець, якому тренер довіряв важливі поєдинки, Зінченко зіграв у восьми з одинадцяти наших ігор в Лізі чемпіонів, а також в шости останніх матчах сезону АПЛ, коли гонитва за чемпіонством була в самому розпалі.

Коли щільний графік вносить свої корективи у склад, саме такі футболісти як Зінченко є для команди на вагу золота. Українець може адаптуватись до будь-якої потреби головного тренера.

Вміння поводитись із м'ячем та трудова етика — це ті якості, що допомогли нам у цій боротбі. Недивно, що все це проявилось у матчі із Астон Віллою по-максимуму.

Коментарі:

Хосеп Гвардіола (квітень 2022): "Коли ми привезли Алекса за два мільйони євро, то він був звичайною "десяткою", але це місце Філа Фодена. Натомість, у нас вже довгий час не було лівого захісника.

Коли Зінченко потрібно було вийти на позицію травмованого Делфа, то він спитав: "Окей, що мені потрібно для цього зробити?". Він дуже надійний гравець. Дійсно, інколи він грає не так, як може, але він людина. Ніхто не забуде того, що відбувається в Україні.

Він дуже зусереджений хлопець, він може впоратись із тиском. Інакше він би не зіграв проти Челсі".