Англия

"Червоні дияволи" хочуть придбати до свого складу датського півзахисника.

Манчестер Юнайтед вірить, що виграє гонку за Крістіана Еріксена, повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, "червоні дияволи" ведуть переговори з представниками футболіста, проте данець ще не ухвалив остаточного рішення.

Манчестер Юнайтед не квапить Еріксена, оскільки розуміє, що його рішення буде ухвалено на основі не лише футбольних причин.

Нагадаємо, що в січні цього року Еріксен перебрався до Брентфорда, де відіграв 11 матчів і 30 червня закінчиться його контракт із "бджолами".