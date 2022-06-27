Англия

"Червоним дияволам" не вдалось заохотити функціонера до співпраці.

Англійський Брентфорд виконав своє головне завдання на минулий сезон, зумівши закріпитися в "еліті" англійського футболу на тлі першого в історії потрапляння до Прем’єр-ліги.

Не в останню чергу цим успіхом "бджоли" мають завдячувати голові відділу скаутингу Лі Дайксу, який долучився до роботи з клубом наприкінці сезону-2018/19, після чого колектив зробив якісно новий ривок із 13 аж до третьої сходинки турнірної таблиці.

Як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, повз цей прогрес точно не могли пройти сталі представники "еліти" англійського футболу, тож інтерес ізбоку Манчестер Юнайтед до головного скауту Брентфорда не ввижається чимось несподіваним.

Однак наразі "бджоли" не готові розставатися з власним функціонером, тож на запити "Червоних дияволів", які якраз формують команду довкола нового головного тренера Еріка тен Гага, було отримано відповідь у вигляді відмови.

Нагадаємо, що наступний сезон для Брайтона розпочнеться з гри проти Лестера на виїзді, тоді як Манчестер Юнайтед удома прийматиме Брайтон.