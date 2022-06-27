Півзахисник вже давно заслуговував на підвищення кар’єрними сходами.
Жуан Пальїнья, Getty Images
27 червня 2022, 13:33
Гравець лісабонського Спортінга Жуан Пальїнья вже не перший рік потрапляє до сфери інтересів клубів із топ-чемпіонатів Європи, проте його трансфер із стану "левів" постійно відкладався.
Невдалі спроби Парі Сен-Жермен отримати до свого складу 26-річного півзахисника зразка минулої зими в підсумку змінились на зацікавленість у ньому збоку Вулвергемптона, однак наразі найближчим до придбання цього футболіста є Фулгем.
Як повідомляє італійська преса, лише питанням часу й суми близько 18-20 млн євро залишається момент трансферу Пальїньї до команди з англійської Прем’єр-ліги.
У цьому сезоні на рахунку Жуана 38 матчів та три забитих м’ячі.