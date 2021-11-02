Полузащитник лиссабонского Спортинга Жоау Палинья попал в сферу интересов ПСЖ, сообщает издание O Jogo.

Парижане хотят укрепить линию полузащиты в зимнее трансферное окно и попытаются приобрести опорного хавбека. Стоимость португальца оценивается в сумму около 47 миллионов евро.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 15 поединков в футболке "львов", отличившись двумя голами.

Ранее сообщалось, что ПСЖ также заинтересован в подписании полузащитника Интера Марцело Брозовича.