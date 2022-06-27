Англия

Футболіст зацікавив Вест Гем.

Вінгер Вільярреала Арнаут Данжума може влітку знову повернутись в Англію — він зацікавив Вест Гем.

Як повідомляє видання Relevo, футболіст може вибрати один з клубів, які не проти його підписати — Ліверпуль та Вест Гем.

Вільярреал не дуже хоче відпускати свого лідера атаки, але у контракті прописана сума відступних — 45 мільйонів євро.

Данжума зіграв у сезоні-2021/22 за "жовту субмарину" 34 матчі у Ла Лізі та Лізі чемпіонів, у яких забив 16 голів та віддав 4 асисти.

Раніше повідомлялось, що Вест Гем вирішив викупити 29-річного голкіпера ПСЖ Альфонса Ареоля.