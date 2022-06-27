Англия

30-річний футболіст хоче продовжити кар'єру в іншій команді.

Бернд Лено хоче залишити Арсеанл у нинішнє літнє трансферне вікно.

У послугах німецького воротаря зацікавлений ПСВ, повідомляє Kicker.

За інформацією джерела, гравець збірної Німеччини сподівається здобути більше ігрового часу, щоб претендувати на влучення до складу збірної країни на чемпіонат світу 2022 року в Катарі.

Контракт Бернда Лено з Арсеналом спливає влітку 2023 року.

Минулого сезону Лено провів за "канонірів" лише сім матчів у всіх турнірах.