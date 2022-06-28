Лондонський клуб виявляє інтерес до захисника Барселони.
КЛЕМАН ЛЕНГЛЕ, GETTY IMAGES
28 червня 2022, 10:53
Клеман Ленгле потрапив до сфери інтересів Тоттенгема, повідомляє журналіст Екрем Конур.
За його інформацією, на рівні з Ромою, "шпори" є фаворитами на придбанні французького центрбеку.
Про потенційну суму трансферу не повідомляється, як і те, чи готовий Тоттенгем платити ту заробітну плату Ленгле, яку він отримує в Барселоні.
Французький футболіст цього сезону провів 26 поєдинків на клубному рівні, відзначившись результативною передачею.
Нагадаємо, що Марсель намагається орендувати Ленгле.