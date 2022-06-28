Англия

"Сині" не відмовилися від ідеї придбати французького футболіста.

Челсі продовжує боротьбу за Жюля Кунде, повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, лондонський клуб веде переговори щодо 23-річного футболіста. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що інтерес Челсі до Кунде охолодів.

Мотивує "синіх" і те, що Ювентус вимагає за Маттейса де Лігта близько 100 мільйонів євро, що не влаштовує лондонський клуб.

Минулого сезону Кунде провів 43 матчі на клубному рівні, в яких забив три м'ячі і віддав один асист.