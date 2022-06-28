Англия

26-річний півзахисник може продовжити кар'єру у чемпіонаті Англії.

Марко Асенсіо з великою ймовірністю змінить клубну прописку в літнє трансферне вікно. У боротьбу за гравця включився Челсі, інформує Sport.es.

Згідно з відомостями джерела, Реал виставив Асенсіо на трансфер і хоче виручити за нього не менше 40 млн. євро.

Сам Марко готовий перейти в команду, яка зможе платити йому потрібну зарплату і гарантує йому місце в основному складі.

У сезоні-2021/22 Асенсіо провів 31 матч у Прімері: на його рахунку 10 голів.