Англия

"Шпори" всерйоз націлені на придбання бразильського нападаючого.

Тоттенгем шукає різні варіанти, як придбати Рішарлісона, повідомляє Telegraph.

За інформацією джерела, за 25-річного футболіста "шпори" запропонували Евертону Стевена Бергвейна та 20 мільйонів фунтів. На даний момент від "ірисок" відповіді не надійшло.

У статті згадується, що Евертон хоче відповідати правилам фінансового фейр-плей, тому, можливо, наважаться продати свого ключового виконавця, але за велику суму.

У сезоні-2021/22 бразильський нападник провів 33 поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився 11 голами та п'ятьма асистами.

Раніше повідомлялося, що одразу двоє "ірисок" можуть стати "шпорами".