"Шпори" всерйоз націлені на придбання бразильського нападаючого.
РІШАРЛІСОН, GETTY IMAGES
28 червня 2022, 15:12
Тоттенгем шукає різні варіанти, як придбати Рішарлісона, повідомляє Telegraph.
За інформацією джерела, за 25-річного футболіста "шпори" запропонували Евертону Стевена Бергвейна та 20 мільйонів фунтів. На даний момент від "ірисок" відповіді не надійшло.
У статті згадується, що Евертон хоче відповідати правилам фінансового фейр-плей, тому, можливо, наважаться продати свого ключового виконавця, але за велику суму.
У сезоні-2021/22 бразильський нападник провів 33 поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився 11 голами та п'ятьма асистами.
Раніше повідомлялося, що одразу двоє "ірисок" можуть стати "шпорами".