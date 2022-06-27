Тоттенгем націлився на Гордон та Рішарліссона.
Рішарлісон та Гордон (обидва - на передньому плані), Getty Images
27 червня 2022, 15:32
Як повідомляє кореспондент Sky Sport Ліял Томас, лондонський Тоттенгем хоче підписати одразу двох гравців Евертон — 21-річного англійця Ентоні Гордона та 25-річного бразильця Рішарлісона. Другий разом зі своїм співвітчизником Рафіньєю є головною трансферною ціллю "шпор".
Повідомяється, що Евертон чекає спільну пропозицію щодо двох футболістів. Суми поки не повідомляються.
Нагадаємо, що також клуб із півночі Лондона зацікавлений у Дзаньоло.