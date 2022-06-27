Англия

Тоттенгем націлився на Гордон та Рішарліссона.

Рішарлісон та Гордон (обидва - на передньому плані), Getty Images

Рішарлісон та Гордон (обидва - на передньому плані), Getty Images

Як повідомляє кореспондент Sky Sport Ліял Томас, лондонський Тоттенгем хоче підписати одразу двох гравців Евертон — 21-річного англійця Ентоні Гордона та 25-річного бразильця Рішарлісона. Другий разом зі своїм співвітчизником Рафіньєю є головною трансферною ціллю "шпор".

Exclusive: #Tottenham are targeting a package deal for both Richarlison AND Anthony Gordon. #Everton bracing themselves for a combined bid. More on #SSN and online at 1 #thfc (w/ @ALANMYERSMEDIA) https://t.co/OzHTtF6aQx pic.twitter.com/dc6bnTBTrZ — Lyall Thomas (@SkySportsLyall) June 27, 2022

Повідомяється, що Евертон чекає спільну пропозицію щодо двох футболістів. Суми поки не повідомляються.

Нагадаємо, що також клуб із півночі Лондона зацікавлений у Дзаньоло.