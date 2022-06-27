Як повідомляє кореспондент Sky Sport Ліял Томас, лондонський Тоттенгем хоче підписати одразу двох гравців Евертон — 21-річного англійця Ентоні Гордона та 25-річного бразильця Рішарлісона. Другий разом зі своїм співвітчизником Рафіньєю є головною трансферною ціллю "шпор". 

Повідомяється, що Евертон чекає спільну пропозицію щодо двох футболістів. Суми поки не повідомляються. 

Нагадаємо, що також клуб із півночі Лондона зацікавлений у Дзаньоло.