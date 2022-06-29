Захисник зацікавив представника АПЛ.
каліду кулібалі, getty images
29 червня 2022, 09:50
Захисник Наполі Каліду Кулібалі вже не перший рік фігурує у різноманітних трансферних чутках, але продовжує виступати за свій клуб.
Послугами футболіста довгий час цікавився Ювентус, але наразі у туринців з'явився конкурент в обличчі Челсі, повідомляє Джанлука Ді Марціо.
Лондонці вивчають фінансові запити гравця та "партенопейців", але ще не робили офіційну пропозицію.
Зауважимо, що в минулому сезоні Кулібалі відіграв у 34 матчах, по три рази відзначавшись голами та гольовими передачами.
Нагадаємо, що Наполі запропонував Кулібалі новий контракт.