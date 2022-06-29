Англия

Захисник зацікавив представника АПЛ.

Захисник Наполі Каліду Кулібалі вже не перший рік фігурує у різноманітних трансферних чутках, але продовжує виступати за свій клуб.

Послугами футболіста довгий час цікавився Ювентус, але наразі у туринців з'явився конкурент в обличчі Челсі, повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Лондонці вивчають фінансові запити гравця та "партенопейців", але ще не робили офіційну пропозицію.

Зауважимо, що в минулому сезоні Кулібалі відіграв у 34 матчах, по три рази відзначавшись голами та гольовими передачами.

Нагадаємо, що Наполі запропонував Кулібалі новий контракт.