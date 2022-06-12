Италия

"Адзуррі" мають намір втримати основного захісника.

Боси Наполі хочуть втримати свого захисника Каліду Кулібалі, на якого довгий час претендують топ-клуби Європи.

"Партенапейці" запропонували сенегальцю новий, покращенний контракт, повідомляє Corrierre dello Sport. Нова угода буде розрахована до літа 2028 року та включає в себе заробітну плату в вісім мільонів євро на рік.

Зараз футболіст заробляє близько шости млн євро.

Каталонська Барселона зробила запит щодо Кулібалі, але у відповідь Наполі запросили 40 млн євро за свого виконавця.

Минулого сезону Кулібалі провів 34 матчі, в яких забив три м'ячі і віддав три результативні передачі.

Раніше своє майбутнє прокоментував сам футболіст.