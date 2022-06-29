Англия

Захисник може відправитись в інший клуб АПЛ.

Захисник Аяксу Лісандро Мартінес може опинитись в іншому клубі Англійської Прем'єр-ліги, ніж Арсенал.

В послугах 24-річного виконавця зацікавлений Манчестер Юнайтед, повідомляє Ернан Сісто.

"Червоні дияволи" запропонували такі самі умови аргентинцю, але сподіваються, що проект Тен Хага сподобається гравцю більше, ніж пропозиція Мікеля Артети.

Аякс же хоче за свого виконавця близько 50 млн фунтів.

В минулому сезоні 24-річний виконавець зіграв у 36 матчах за Аякс, в яких забив один гол та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що МЮ готовий продати п'ятьох виконавців.