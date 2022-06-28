Англия

Із приходом нового наставника в команді відбувається "кадрова чистка".

Манчестер Юнайтед готовий влаштувати літній розпродаж на тлі приходу в команду нового головного тренера в обличчі Еріка Тен Хага.

Клуб хоче позбутись великої кількості гравців, серед яких Аарон Ван-Біссака, Алекс Теллес, Аксель Туанзебе, Ерік Баї та Антоні Мартіаль, повідомляє ESPN.

Щоправда, МЮ наразі не має жодної пропозиції стосовно цих футболістів. Натомість, Андреас Перрейра близький до переходу у Фулгем за 10 млн євро. Окрім того, найближчим часом команду залишить Дін Хендерсон.

Раніше повідомлялось, що манкуніанці не мають бажання розлучатись із Кріштіану Роналду.