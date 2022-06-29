Англия

"Каноніри" знаходяться у пошуках нових керманичів команд U-18 та U-21.

Колишній півзахисник збірної Англії та лондонського Арсеналу Джек Вілшир може повернутися до рідного клубу, але як тренер однієї з молодіжних команд. Про це повідомляє Evening Standard.

За інформацією джерела, "каноніри" провели переговори з 30-річним англійцем, який нині перебуває без клубу, про те, щоб він очолив команду U-18 або U-23.

Арсенал на початку цього місяця втратив свого керманича команди U-23 Кевіна Бетсі і головного тренера U-18 Дена Мікчіша після того, як їх запросив Кроулі Таун з Другої ліги (четвертий за престижем дивізіон Англії).

З тих пір Арсенал розпочав процес пошуку фахівців для їх заміни, і, як відомо, нещодавно Вілшир розмовляв з директором академії "канонірів" Пером Мертезакером про те, щоб зайняти одну з вакантних посад.

Однак лондонський клуб також розглядає кандидатури нинішніх співробітників клубу, хоч і готовий надати шанс проявити себе тренером своєму вихованцю Джеку Вілширу, який, до речі, поки не оголошував про завершення кар'єри як футболіст.