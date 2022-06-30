Англия

Лондонці все ближче до підписання хавбека.

Атакувальний півзахисник Вільярреала Арнаут Данжума близький до трансферу в Англійську Прем'єр-Лігу.

Футболіст вже погодив персональний контракт із "молотками", повідомляє Фабріціо Романо. Окрім того, іспанці прийняли пропозицію англійців в розмірі 40 млн євро.

Данжума зіграв у сезоні-2021/22 за "жовту субмарину" 34 матчі у Ла Лізі та Лізі чемпіонів, у яких забив 16 голів та віддав 4 асисти.

Раніше повідомлялось, що Вест Гем вирішив викупити 29-річного голкіпера ПСЖ Альфонса Ареоля.