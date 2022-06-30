Англия

Футболіст може продовжити свою кар'єру в АПЛ.

Вест Гем вивчає можливість підписання захисника Аталанти та збірної Данії Йоакіма Мехле. Про це повідомляє TuttoAtalanta.

За інформацією джерела, футболіст наразі цікавий лише одному клубу. Аталанта готова продати його за 18-20 мільйонів євро.

Керівництво бергамасків буде обговорювати деталі переходу з "хаммерс", якщо офіційний запрос поступить в офіс клубу.

На рахунку 25-річного крайнього захисника у сезоні-2021/22 26 матчів за клуб, один забитий м'яч та один асист.

Раніше повідомлялось, що Аталанта презентувала нові комплекти форми на наступний сезон.