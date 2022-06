Италия

Руслан Маліновський отримав нову екіпіровку.

Аталанта презентувала нову форму на сезон-2022/23.

Так, домашній комплект залишився майже без змін, але тепер футболки будуть без комірців.

🔓 𝘚𝘶𝘱𝘦𝘳 𝘱𝘰𝘸𝘦𝘳 𝘶𝘯𝘭𝘰𝘤𝘬𝘦𝘥: POWER 🔴



Potente, come la passione per questi colori 🖤💙

La nostra nuova maglia 💪



Powerful, like the passion for these colors 🖤💙

Our new home kit 🌟#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/E7lOkSWtvJ — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 29, 2022

Натомість гостьова футболка матиме другого спонсора клубу не на плечі, а нижче титульного, посередині та виконана у білих кольорах.

🔓 𝘚𝘶𝘱𝘦𝘳 𝘱𝘰𝘸𝘦𝘳 𝘶𝘯𝘭𝘰𝘤𝘬𝘦𝘥: SPEED 🔵



Veloce, la più veloce 💨

La nostra nuova maglia da trasferta ⚡️



Fast, the fastest 🏃🏼‍♀️

Introducing our new away kit! 🌬#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/PiiKsapXrF — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 29, 2022

Третій комплект форми виконаний у чистих чорних кольорах.

🔓 𝘚𝘶𝘱𝘦𝘳 𝘱𝘰𝘸𝘦𝘳 𝘶𝘯𝘭𝘰𝘤𝘬𝘦𝘥: BALANCE 🟢



In equilibrio, come tutto dovrebbe essere ⚖️

La maglia dei nostri numeri uno 🧤



Balanced, as everything should be 🧘🏻‍♂️

Our goalies new kit 🧤#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/aohyyK5Jce — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) June 29, 2022

