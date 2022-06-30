Англия

Нідерландський захисник може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

Переговори між Челсі та Ювентусом просунулися, повідомляє Telegraph.

За інформацією джерела, туринський клуб готовий знизити свої фінансові запити, а крім того, лондонський клуб готовий запропонувати за Маттейса де Лігта певну суму і Крістіана Пулішича чи Тімо Вернера.

Крім того, де Лігт схиляється до переходу до складу Челсі.

За чутками, Ювентус хоче виручити за центрбека близько 100 мільйонів євро, але, вочевидь, змирився, що такі запити ніхто не задовольнить.

Нагадаємо, що цього літа Челсі залишили два захисники — Антоніо Рюдігер та Андреас Крістенсен.