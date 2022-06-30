Англия

"Сині" хочуть підписати англійського футболіста якнайшвидше.

Відбулися нові переговори Челсі з Манчестер Сіті, повідомляє Telegraph.

За інформацією джерела, "сині" готуються зробити нову заявку щодо 27-річного футболіста і сподіваються, що вона буде схвалена "міщанами".

В ідеалі, Челсі хоче якнайшвидше завершити переходи Рафіньї та Стерлінга, щоб сформувати нову лінію нападу. На двох футболістів лондонський клуб готовий витратити близько 105 мільйонів фунтів.

Зазначимо, що також Челсі зберігає інтерес до іншого футболіста Манчестер Сіті Натана Аке, який оцінюється мінімум у 40 мільйонів фунтів.