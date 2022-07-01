Бразильський нападник переїде цього літа до Північного Лондона.
Рішарлісон, getty images
01 липня 2022, 07:29
Нападник Евертона Рішарлісон цього літа, як і очікувалося, змінить клубну прописку і стане гравцем Тоттенгема.
Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, "шпори" завершили процедуру трансферу 25-річного бразильця, і незабаром про перехід гравця до нового клубу буде оголошено лондонцями офіційно.
За інформацією джерела, Тоттенгем заплатить за Рішарлісон 60 мільйонів фунтів стерлінгів.
Сам бразильський форвард нині перебуває у Бразилії, де підпише всі необхідні документи.
Минулого сезону Рішарлісон провів за Евертон 33 матчі, забив 11 голів та віддав 5 результативних передач.