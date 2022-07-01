Англия

Бразильський нападник переїде цього літа до Північного Лондона.

Нападник Евертона Рішарлісон цього літа, як і очікувалося, змінить клубну прописку і стане гравцем Тоттенгема.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, "шпори" завершили процедуру трансферу 25-річного бразильця, і незабаром про перехід гравця до нового клубу буде оголошено лондонцями офіційно.

За інформацією джерела, Тоттенгем заплатить за Рішарлісон 60 мільйонів фунтів стерлінгів.

Сам бразильський форвард нині перебуває у Бразилії, де підпише всі необхідні документи.

Минулого сезону Рішарлісон провів за Евертон 33 матчі, забив 11 голів та віддав 5 результативних передач.