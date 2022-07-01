Англия

Іспанський хавбек може залишити цього літа Реал.

Атакуючий півзахисник мадридського Реала Марко Асенсіо у літнє трансферне вікно може змінити клубну прописку. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, сторони не змогли досягти угоди у питанні продовження контракту, що спливає влітку 2023 року, тому "вершкові" розглядають варіант із продажем 26-річного іспанця.

Стверджується, що у підписанні Асенсіо зацікавлені три клуби з англійської Прем'єр-ліги. Які контретно – не уточнюється.

Раніше повідомлялося, що Мілан, Ювентус та Арсенал розглядають варіант із трансфером Марко Асенсіо.