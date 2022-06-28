Испания

Сага іспанського вінгера триває.

Як повідомляє AS, Марко Асенсіо та його новий агент Жорже Мендеш продовжують шукати клуб. Одна з головних вимог футболіста — велика кількість ігрового часу, якої він не мав у Реалі.

Як повідомлялося раніше, інтерес до гравця проявляє Челсі. Проте також у послугах 26-річного флангового гравця атаки зацікавені Мілан, Ювентус та Арсенал.

Щодо останнього варіанту, то Асенсіо хоче бачити у своїй команді особисто його співвітчизник і головний тренер лондонців Мікель Артета, проте "каноніри", на відміну від двох італійських грандів, гратимуть лише у Лізі Європи.

Зазначимо, що Реал просить за свого футболіста від 30 до 35 мільйонів євро, хоча за деякою інформацією ця сума доходить до 40. Раніше інтерес до Марко виявляли Ліверпуль та Челсі.