Англия

Футболіст прокоментував новий контракт з клубом.

Вінгер Ліверпуля Мохамед Салах напередодні підписав новий довгостроковий контракт з клубом. Він поспілкувався з прес-службою з приводу цього.

"Я почуваюся чудово і я радий вигравати трофеї з клубом. Це щасливий день для всіх. Я вважаю, що потрібно трохи часу, щоб поновити форму, але зараз усе зроблено, тому нам просто потрібно зосередитися на тому, що буде далі.

Я думаю, ви бачите, що за останні п’ять-шість років команда постійно йшла вгору. У минулому сезоні ми були близькі до чемпіонства, але, на жаль, в останній тиждень сезону ми втратили два трофеї".

"Я думаю, що ми в хорошому становищі, щоб боротися за всі трофеї. У нас також є нові гравці. Нам просто потрібно продовжувати наполегливо працювати, мати гарний настрій, бути позитивним і йти до всього знову.

Хочу сказати уболівальникам, що гравці Ліверпуля хочуть викластись по максимуму в наступному сезоні, щоб спробувати виграти всі трофеї. Впевнений, що разом із Ліверпулем ми знову виграємо трофеї", — сказав футболіст.