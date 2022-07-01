Англия

Футболіст відправився за ігровою практикою.

Захисник Манчестер Сіті Тейлор Харвуд-Белліс перейшов до Бернлі на правах оренди.

Join us in welcoming Taylor Harwood-Bellis to the Club on a season long loan from Manchester City ✍️#WelcomeTaylor — Burnley FC (@BurnleyOfficial) July 1, 2022

Футболіст проведе в стані "бордових" наступний сезон. Не повідомляється, чи буде клуб мати право викупу.

Другу половину сезону-2021/22 Харвуд-Белліс провів у Андерлехті, за який зіграв 16 матчів у чемпіонаті Бельгії та віддав за цей час дві результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що Бернлі може підписати ще одного представника Манчестер Сіті.