Футболіст відправився за ігровою практикою.
Тейлор Харвуд-Белліс, getty images
01 липня 2022, 21:10
Захисник Манчестер Сіті Тейлор Харвуд-Белліс перейшов до Бернлі на правах оренди.
Футболіст проведе в стані "бордових" наступний сезон. Не повідомляється, чи буде клуб мати право викупу.
Другу половину сезону-2021/22 Харвуд-Белліс провів у Андерлехті, за який зіграв 16 матчів у чемпіонаті Бельгії та віддав за цей час дві результативні передачі.
Раніше повідомлялось, що Бернлі може підписати ще одного представника Манчестер Сіті.