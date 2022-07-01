Захисник Манчестер Юнайтед Ерік Баї може залишити Манчестер Юнайтед влітку. 

В послугах 28-річного центрбека зацікавлений Фулгем, повідомляє Sky Sports. Івуарійця хоче заполучити особисто головний тренер "дачників" Марко Сілва.

Клуб має намір взяти в оренду Баї із можливістю викупу.

У сезоні-2021/22 Баї провів сім ігор і не відзначився результативними діями.

Раніше послуги виконавця було запропоновано Ньюкаслу.