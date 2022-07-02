Англия

"Шпори" знаходяться на завершальній стадії.

Тоттенгем найближчим часом хоче завершити перехід Клемана Ленгле, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, "шпори" сподіваються досягти фінальних деталей із Барселоною найближчим часом. Домовленість із французьким центрбеком вже є.

Також Фабриціо Романо зазначає, що зараз Тоттенгем не зацікавлений у послугах Джессі Лінгарда.

Минулого сезону Клеман Ленгле провів за Барселону 27 матчів, у яких він відзначився одним асистом і отримав п'ять попереджень.