Англия

"Сині" цікавляться півзахисником Барселони.

Челсі виявляє інтерес до Френкі де Йонгу, повідомляє Guardian.

За інформацією джерела, сині уважно стежать за ситуацією з переходом гравця в Манчестер Юнайтед.

Раніше МЮ погодили покупку 25-річного гравця за 65+20 мільйонів євро.

Наразі Манчестер Юнайтед та де Йонг обговорюють умови особистого контракту. Якщо перехід футболіста зірветься, Челсі готовий спробувати його підписати.

У сезоні-2021/22 де Йонг провів 46 матчів у складі синьо-гранатових, забив 4 голи та віддав 5 результативних передач.