Англия

Пропозиція лондонського клубу є вагомою, проте недостатньою.

Перехід нідерландського центрального захисника Маттейса де Лігта до складу туринського Ювентуса з амстердамського Аяксу зразка літа 2019 року був зумовлений значним прогресом юного виконавця в складі "Божих синів".

"Зебри" тоді заплатили за трансфер 85,5 млн євро, що зрештою й стало ключовим важелем тиску на 22-річного футболіста, який в останніх сезонах, як і будь-хто зі складу "Старої синьйори", не завжди демонстрував футбол найвищого ґатунку.

Зрештою, дійшло до того, що під час цьогорічного міжсезоння Ювентус розглядає продаж свого гравця в якості зменшення рівня зайвих розмов довкола процесів у клубі.

Однак для туринців цей трансфер не є першочерговою потребою, тож вони охоче торгуються з бажаючими придбати собі де Лігта.

Наприклад, із лондонським Челсі, який уже, за інформацією італійського журналіста Ніколо Скіри, зголосився заплатити 75-80 млн євро за нідерландця, проте така пропозиція "зебр" не влаштовує.

90-100 млн євро — саме такі відступні хоче побачити за свого футболіста Ювентус.

Тим часом Челсі вже підготував для де Лігта контракт до 2027 року із зарплатнею в 11 млн євро за сезон.

За останній футбольний рік Маттейс зіграв у 42 матчах, забивши тричі та ще одного разу віддавши гольовий пас.