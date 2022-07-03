Англия

Португалець був ключовим виконавцем на шляху повернення команди до АПЛ.

За підсумками минулого розіграшу Чемпіоншипа Фулгему вдалось одержати перемогу в змаганнях з показником у 106 забитих м’ячів за 46 ігор, на додачу до чого клуб отримав перепустку до "елітного" дивізіону.

Уявити цей успіх "дачників" без участі португальського півзахисника атакувального плану Фабіу Карвалью, на рахунку якого 38 матчів (11 голів + 8 результативних передач), було б майже неможливо.

19-річний вихованець академії лондонського клубу завдяки настільки вдалому виступу звернув на себе багато уваги збоку провідних європейських клубів, однак зрештою перегони за право підписати з ним контракт виграв Ліверпуль.

"Червоні" оголосили про підписання контракту з португальцем, який буде виступати за них під 28 номером.

Вартість трансферу склала близько 6 млн євро, тоді як угоду з футболістом розрахована до літа 2027 року.