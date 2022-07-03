Англия

Пропонуємо до вашої уваги відео кращих моментів товариського поєдинку.

Декілька днів тому футболісти лондонського Арсеналу повернулися з відпустки на тренувальну базу в Колні для підготовки до нового сезону англійської Прем'єр-ліги.

За зачиненими дверима підопічні Мікеля Артети провели спаринг, а суперником "канонірів" став Іпсвіч із третього за силою дивізіону Англії.

Гравці Арсеналу не залишили шансів менш іменитому супернику, здобувши розгромну перемогу з рахунком 5:1. Хет-трик оформив Едді Нкетіа, а також по голу забили Самбі Локонга та Фоларін Балогун. За Іпсвіч автором єдиного м'яча став Соні Алуко.

Наступний спаринг Арсеналу запланований у Німеччині на 8 липня проти Нюрнберга, а після цього "каноніри" вирушать до США, де проведуть три товариські гри.

Огляд матчу:

Склади Арсеналу на перший та другий тайми: