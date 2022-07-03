Опорний півзахисник лісабонського Спортінгу близький до переїзду в АПЛ.
Жуан Пальїнья, getty images
03 липня 2022, 14:33
Фулгем продовжує працювати над зміцненням складу після повернення до англійської Прем'єр-ліги.
Як повідомляє Sky Sports, лондонський клуб погодив із лісабонським Спортінгом умови трансферу опорного півзахисника Жуана Пальїньї.
За інформацією джерела, угода має бути закрита найближчим часом. Спортінг заробить на 26-річному португальці 20 мільйонів фунтів.
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Зазначимо, що Пальінья має стати першим трансфером для команди Марку Сілви у це літнє трансферне вікно.
Минулого сезону опорний хавбек провів у всіх турнірах 38 матчів, забив 3 голи, заробив 8 попереджень та 1 вилучення.