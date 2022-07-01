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Автор Football.ua Микита Євтушенко — про найдорожчих вихованців академії лісабонського Спортінгу, якій 21 червня виповнилося рівно 20 років з моменту її створення.

За кілька кілометрів на схід від Лісабона розташоване невелике містечко Алкошете з населенням близько 13 тисяч чоловік. Ця частина Португалії відома своєю природною красою, а в останні десятиліття — постійним конвеєром молодих гравців, які стали міжнародними зірками.

21 червня 2002 року Спортінг створив спортивний центр для своїх молодіжних команд, який потенційно став найбільш вражаючим закладом такого роду в усьому європейському футболі. І, безсумнівно, змінив обличчя футболу на всьому континенті за останні 20 років.

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Безсумнівно, найвідомішим "сином" академії лісабонського Спортінга є ніхто інший, як Кріштіану Роналду. Хоча знаменитий португалець заробив клубу при своєму трансфері у Манчестер Юнайтед лише 19 мільйонів євро, але Роналду проклав шлях, яким пішли незліченна кількість інших гравців. І на цьому шляху Спортінг заробив сотні мільйонів від трансферних гонорарів за своїх вихованців. Пропонуємо вам згадати найприбутковіших з них для Спортінгу.

10. Угу Віана

Позиція: центральний півзахисник

Трансфер: в Ньюкасл Юнайтед

Рік: 2002

Сума: 12,75 млн. євро

Поточний клуб: завершив кар'єру

У 2002 році Угу Віана переходив у Ньюкасл як перспективний гравець, проте на Сент-Джеймс Парк португалець провів всього два сезони і переважно задовольнявся роллю запасного, після чого відправився до Валенсії спочатку в оренду, а потім і повноцінним трансфером всього за 2,3 мільйона євро. І нехай Віані так і не вдалося реалізувати себе сповна в період футбольної кар'єри, сьогодні він обіймає посаду спортивного директора в системі лісабонського Спортінгу.

9. Брума

Позиція: вінгер

Трансфер: в Галатасарай

Рік: 2013

Сума: 13 млн. євро

Поточний клуб: ПСВ

Брума пророкували велике майбутнє не лише розробники різних футбольних симуляторів. Уродженець Гвінеї-Бісау потрапив до академії Спортінгу у 13 років і найкраще проявив себе за молодіжні команди різного віку, у тому числі й на міжнародному рівні у складі молодіжних збірних Португалії. Але у великому футболі Брума досить скандально залишив Спортінг через незрозумілості з контрактом, перейшовши в Галатасарай. А потім португальський вінгер блукав по різних клубах у пошуках себе і виступаючи зі змінним успіхом, чередуючи яскраві спалахи та застої в плані результативності. Минулого сезону Брума провів за ПСВ в Ередевізі 28 матчів, забив 7 голів і віддав 3 асисти, а цього літа знову вирушить до Туреччини і на правах оренди приєднається до Фенербахче. Швидше за все, португалець гвінейського походження поставив заробіток вище за власні амбіції.

8. Рубен Семеду

Позиція: центральний захисник

Трансфер: у Вільярреал

Рік: 2017

Сума: 14 млн. євро

Поточний клуб: Олімпіакос

Справжній гангстер зі світу футболу, який встиг пограти навіть за збірну Португалії, але найбільше запам'ятався своїми регулярними проблемами із законом. Бійки в нічних клубах, звинувачення в замаху на вбивство, пограбуванні, зберіганні зброї, викраденні людини, згвалтуванні неповнолітньої та домашньому насильстві — у Рубена Семеду цілий букет проблем із законом за останні п'ять років, хоча свого часу ним цікавився навіть Ліверпуль. Цікаво, що високий португальський центрбек за цей час так і не поніс серйозного покарання за нестачею доказів і продовжує професійну кар'єру, маючи контракт із грецьким Олімпіакосом, а минулого сезону — сидячи на лаві запасних у Порту.

7. Вільям Карвалью

Позиція: опорний півзахисник

Трансфер: у Реал Бетіс

Рік: 2018

Сума: 16 млн. євро

Поточний клуб: Реал Бетіс

Свого часу Вільямом Карвалью цікавилися майже всі європейські гранди. Арсенал намагався отримати португальського хавбека і вирішити на той момент свою багаторічну проблему в опорній зоні, а мадридський Реал публічно заявляв про бажання придбати найкращого гравця молодіжного Євро-2015, з якого також не зводили очей Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, ПСЖ та інші. Але у підсумку Спортінг просив за свого таланта надто великі суми, а сам Карвалью, відверто кажучи, пересидів у рідному клубі та залишився задовольнятися трансфером у Реал Бетіс. Сьогодні Вільяму вже 30 років. Він є основним гравцем Бетіса, але про кар'єру в якомусь гранді, мабуть, можна вже забути.

6. Руй Патрісіу

Позиція: голкіпер

Трансфер: у Вулвергемптон

Рік: 2018

Сума: 18 млн. євро

Поточний клуб: Рома

Руй Патрісіу став невід'ємною частиною португальської діаспори Нуну Ешпіріту Санту у Вулвергемптоні, за якої "вовки" закріпилися в АПЛ після перемоги в Чемпіоншипі в 2018 році. Проектом Вулвергемптона займався відомий португальський агент Жорже Мендеш, а португальського вектора команда дотримується до сьогодні. У системі "вовків" Патрісіу кілька сезонів поспіль був незамінним першим номером, але влітку минулого року, після звільнення Нуну з посади головного тренера Вулвергемптона, досвідчений воротар перебрався до Роми Жозе Моуріньо. І, заради справедливості, цей перехід став для Патрісіу продуктивним, адже в римському клубі вже в перший сезон він виграв першу в історії Лігу конференцій.

5. Кріштіану Роналду

Позиція: форвард, вінгер

Трансфер: у Манчестер Юнайтед

Рік: 2003

Сума: 19 млн. євро

Поточний клуб: Манчестер Юнайтед

Про цього хлопця всім і так усе відомо. Найкращий "продукт" академії лісабонського Спортінгу, численний рекордсмен і один із найкращих футболістів сучасності з безліччю командних та індивідуальних нагород, який навіть у 37 років примудряється демонструвати свій високий клас. І нехай Спортінг свого часу заробив на продажі Кріштіану Роналду в Манчестер Юнайтед сера Алекса Фергюсона відносно небагато на тлі тієї суми, яку згодом заплатив мадридський Реал, здається, у майбутньому ми ще побачимо "містера Сі" у зеленій футболці "левів".

4. Желсон Мартінш

Позиція: вінгер

Трансфер: у Атлетіко Мадрид

Рік: 2018

Сума: 22 млн. євро

Поточний клуб: Монако

Желсон Мартінш — яскравий приклад того, наскільки важливо молодому таланту вибирати в потрібний час правильний клуб. Португальський вінгер стилістично не підійшов Дієго Сімеоне в його прагматичному та оборонному мадридському Атлетіко, хоча Мартінш мав усі шанси стати одним із найкращих на своїй позиції. Зараз Желсон виступає за Монако, переодично забиває і радує публіку результативними діями, але від нього чекали більш значних досягнень на футбольному полі. Цікаво, що Атлетіко зумів навіть заробити на трансфері Мартінша 8 додаткових мільйонів євро, незважаючи на лише 12 проведених матчів та один гол уродженця Кабо-Верде за першу команду "матрасників".

3. Нані

Позиція: вінгер

Трансфер: у Манчестер Юнайтед

Рік: 2007

Сума: 25,5 млн. євро

Поточний клуб: Венеція

Нані — один із тих вихованців Спортінгу, який зумів якнайкраще заявити про себе у світовому футболі. Найбільших успіхів португальський вінгер, звісно, ​​добився під керівництвом сера Алекса Фергюсона в Манчестер Юнайтед, вигравши і Лігу чемпіонів, і чотири трофеї АПЛ. Нані також був незамінним гравцем стартового складу збірної Португалії, яка у 2016 році виграла чемпіонат Європи. Зараз досвідченому вінгеру вже 35 років, і він є гравцем Венеції, яка посіла останнє місце у Серії А та понизилася у класі. Роки беруть своє, але не скасовують минулих здобутків Нані.

2. Жоау Маріу

Позиція: центральний півзахисник

Трансфер: в Інтер

Рік: 2016

Сума: 40 млн. євро

Поточний клуб: Бенфіка

У 2016 році міланський Інтер заплатив Спортінгу за Жоау Маріу 40 мільйонів євро, але цей трансфер португальського хавбека часто опинявся у списку найпровальніших підписань "нерадзуррі". Практично весь період свого контракту з міланцями Жоау Маріу блукав по орендах (у тому числі в клубі мордорського чемпіонату) і зрештою приєднався до Бенфіки на правах вільного агента. На даний момент трансфер португальського хавбека фактично є для Спортінга найприбутковішим продажем, але незабаром це зміниться. І ось чому...

1. Нуну Мендеш

Позиція: лівий захисник

Трансфер: в Парі Сен-Жермен

Рік: 2022

Сума: 45 млн. євро

Поточний клуб: Парі Сен-Жермен

Влітку минулого року Парі Сен-Жермен орендував у Спортінга талановитого вінгбека Нуну Мендеша за 7 мільйонів євро, залишивши право викупити 20-річного уродженця Лісабона за додаткові 38 мільйонів євро. Немає жодних сумнівів, що незабаром це станеться, адже Мендешем більш ніж задоволені в паризькому гранді і розраховують на нього в майбутньому, відмовившись у результаті від ідеї підписання Тео Ернандеса з Мілана. У своєму першому сезоні за ПСЖ португалець провів 40 матчів і віддав 3 асисти, а також включався до списку номінантів на премію Golden Boy та претендентів на звання найкращого молодого гравця року за версією France Football. Щодо Мендеша якісь висновки робити ще рано. Повторимося, що йому лише 20 років, а отже найкращі роки його кар'єри ще попереду.

У більшості з вищезгаданих "продуктах" лісабонського Спортінгу, на яких клубу вдалося непогано заробити, можна помітити невтішну тенденцію, що багато вихованців "левів" не змогли заграти або не виправдали надій у своїх нових клубах.

Однак це далеко не означає, що академія Спортінга виробляє переважно "флопи" та гравців, які не можуть реалізувати себе поза Лісабоном. Ми привели лише найприбутковіші трансфери вихованців в історії Спортінгу, але що щодо тих, на кому клубу не вдалося багато заробити, але за підсумком вони проявили себе в інших клубах?

Цікаво, що Нуну Мендеш є лише другим за трансферною цінністю колишнім випускником академії Спортінга, оскільки нинішня зірка Мілана Рафаель Леао оцінюється в 70 мільйонів євро. На жаль для Спортінга, лівий вінгер пішов з команди лише після трьох матчів у першій команді та за мізерну суму в 500 тисяч євро. Це лише свідчить про те, що навіть одна з найкращих молодіжних академій світу не завжди може зробити все ідеально та дивитися у майбутнє.

Погляньмо на те, як би виглядала символічна збірна з найдорожчих вихованців лісабонського Спортінга (трансферна вартість вказана на піку кар'єри кожного з гравців за даними Transfermarkt).

Якщо Леау залишив стан "левів" всього за 500 тисяч євро, то Ерік Даєр пішов у Тоттенгем за 5 мільйонів євро, тоді як Жозе Фонте і Рікарду Перейра не принесли жодних дивідендів своєму рідному клубу, оскільки пішли вільними агентами на ранніх етапах своїх кар'єр. Також не забуваємо про того ж Рікарду Куарежму, який є вихованцем Спортінга, але на його продажу в Інтер в 2008 році заробив 25 млн євро інший португальський гранд — Порту.

Десь якість менеджменту "левів" таки дає свою слабину, що трапляється в будь-якому іншому навіть топовому європейському клубі. Але, знову ж таки, це не скасовує факт наявності в Спортінгу зразкової академії з підготовки молоді до великого футболу, яка у майбутньому ще подарує нам зірок світового класу.