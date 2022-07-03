Англия

Туринці вважають за краще отримати повну суму з продажу нідерландського центрбеку.

Після того, як Антоніо Рюдігер та Андреас Крістенсен прийняли рішення не продовжувати свої контракти і залишили Челсі як вільні агенти, пріоритетом для "синіх" на трансферному ринку цього літа залишається посилення позиції центрального захисника.

Як раніше повідомлялося, лондонський клуб має серйозний намір отримати центрбека туринського Ювентуса Маттейса де Лігта, щодо трансферу якого сторони наразі ведуть переговори.

За інформацією журналіста Бена Джейкобса, Челсі просунувся у переговорному процесі з керівництвом "старої синьйори" щодо 22-річного нідерландця і зміг дещо знизити запити Ювентуса порівняно з первісною сумою.

Італійський клуб, у свою чергу, зацікавлений у підписанні півзахисника Челсі Жоржіньо. Проте, як повідомляє джерело, італієць бразильського походження не бере участі в цій угоді, оскільки Ювентус вважає за краще заробити повну суму за де Лігта у грошовому еквіваленті, ніж обговорювати угоду з включенням пункту про обмін гравцями.

Незважаючи на те, що туринський клуб пішов на фінансові поступки для Челсі, сторони все ще мають розбіжності щодо кінцевої суми трансферу де Лігта. Переговори продовжуються.

Раніше повідомлялося, що туринський Ювентус оцінює нідерландського центрбека у 90-100 мільйонів євро, тоді як Челсі пропонує 75-80 мільйонів євро.