Українець висловив слова подяки бразильцю.
зінченко та фернандіньо оточило айю, getty images
03 липня 2022, 19:12
Захисник Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко висловився на адресу Фернандіньо, який напередодні перейшов до Атлетіко Паранаєнсе.
"Більше, ніж просто гарний футболіст. Лідер на полі та в роздягальні. З першого дня у Сіті я почувався себе як вдома саме завдяки Фернандіньо. Я можу дуже багато сказати добрих слів про тебе, брате. Багато чому навчився саме у тебе. Буду онукам розказувати про те, що ділив із тобою роздягальню.
Бажаю тобі всього найкращого в житті. Дякую, брате", — написав футболіст в своєму Інстаграмі.
Минулого сезону 37-річний бразилець відіграв 33 поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився двома голами та трьома асистами.
Нагадаємо, що "городяни" вже підготували заміну для Фернандіньо — півзахисник Лідсу Філліпс перейде до Манчестер Сіті.