Англия

Українець висловив слова подяки бразильцю.

Захисник Манчестер Сіті та збірної України Олександр Зінченко висловився на адресу Фернандіньо, який напередодні перейшов до Атлетіко Паранаєнсе.

"Більше, ніж просто гарний футболіст. Лідер на полі та в роздягальні. З першого дня у Сіті я почувався себе як вдома саме завдяки Фернандіньо. Я можу дуже багато сказати добрих слів про тебе, брате. Багато чому навчився саме у тебе. Буду онукам розказувати про те, що ділив із тобою роздягальню.

Бажаю тобі всього найкращого в житті. Дякую, брате", — написав футболіст в своєму Інстаграмі.

Минулого сезону 37-річний бразилець відіграв 33 поєдинки на клубному рівні, в яких відзначився двома голами та трьома асистами.

Нагадаємо, що "городяни" вже підготували заміну для Фернандіньо — півзахисник Лідсу Філліпс перейде до Манчестер Сіті.