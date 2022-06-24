Англия

Клуби змогли домовитись щодо футболіста.

Півзахісник Лідсу Калвін Філліпс перейде до Манчестер Сіті.

"Павичі" прийняли пропозицію "містян" щодо футболіста та отримають близько 50 млн євро, повідомляє Sky Sports.

Раніше Філліпс відмовився переходити в Манчестер Юнайтед, посилаючись на давню ворожнечу між клубами — англієць не хотів підводити своїх фанатів.

​Минулого сезону Калвін Філліпс вийшов на поле у футболці Лідса 23 рази. На його рахунку один гол та одна результативна передача.

Раніше стала відома сума, за яку Лідс готовий продати Рафінью.