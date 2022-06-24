Клуби змогли домовитись щодо футболіста.
калвін філліпс, getty images
24 червня 2022, 20:40
Півзахісник Лідсу Калвін Філліпс перейде до Манчестер Сіті.
"Павичі" прийняли пропозицію "містян" щодо футболіста та отримають близько 50 млн євро, повідомляє Sky Sports.
Раніше Філліпс відмовився переходити в Манчестер Юнайтед, посилаючись на давню ворожнечу між клубами — англієць не хотів підводити своїх фанатів.
Минулого сезону Калвін Філліпс вийшов на поле у футболці Лідса 23 рази. На його рахунку один гол та одна результативна передача.
Раніше стала відома сума, за яку Лідс готовий продати Рафінью.