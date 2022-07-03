Лондонський клуб має інші цілі на цьому трансферному вікні.
СЕРЖ ГНАБРІ, GETTY IMAGES
03 липня 2022, 19:39
Арсенал не зацікавлений у Сержі Гнабрі, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, "каноніри" зосереджені на інших цілях.
26-річний футболіст має пропозицію продовжити контракт з Баварією, але не поспішає його продовжувати. Чинний контракт розрахований ще на один сезон.
Минулого сезону Гнабрі провів 45 ігор у всіх турнірах за Баварію: на його рахунку 17 голів та 10 результативних передач.