Англия

Лондонський клуб має інші цілі на цьому трансферному вікні.

Арсенал не зацікавлений у Сержі Гнабрі, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, "каноніри" зосереджені на інших цілях.

26-річний футболіст має пропозицію продовжити контракт з Баварією, але не поспішає його продовжувати. Чинний контракт розрахований ще на один сезон.

Минулого сезону Гнабрі провів 45 ігор у всіх турнірах за Баварію: на його рахунку 17 голів та 10 результативних передач.