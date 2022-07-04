У таборі "сорок" розраховують на англійського форварда.
Каллум Вілсон, getty images
04 липня 2022, 09:54
Нападник Ньюкасл Юнайтед Каллум Вілсон може поєднати майбутнє зі своїм нинішнім клубом ще на кілька сезонів.
Як повідомляє журналіст Екрем Конур, керівництво "сорок" має намір запропонувати 30-річному англійцю новий контракт.
Нинішня угода Вілсона з Ньюкаслом закінчується влітку 2024 року.
Минулого сезону англійський форвард провів за "сорок" 18 матчів, у яких він забив вісім м'ячів. Приблизно половину кампанії Каллум пропустив через травми.