Нападник Ньюкасл Юнайтед Каллум Вілсон може поєднати майбутнє зі своїм нинішнім клубом ще на кілька сезонів.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, керівництво "сорок" має намір запропонувати 30-річному англійцю новий контракт.

Нинішня угода Вілсона з Ньюкаслом закінчується влітку 2024 року.

Минулого сезону англійський форвард провів за "сорок" 18 матчів, у яких він забив вісім м'ячів. Приблизно половину кампанії Каллум пропустив через травми.