Англия

У таборі "сорок" розраховують на англійського форварда.

Нападник Ньюкасл Юнайтед Каллум Вілсон може поєднати майбутнє зі своїм нинішнім клубом ще на кілька сезонів.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, керівництво "сорок" має намір запропонувати 30-річному англійцю новий контракт.

Нинішня угода Вілсона з Ньюкаслом закінчується влітку 2024 року.

Минулого сезону англійський форвард провів за "сорок" 18 матчів, у яких він забив вісім м'ячів. Приблизно половину кампанії Каллум пропустив через травми.