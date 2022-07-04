Англия

Дарко Г'ябі приєднався до стану "павичів".

Лідс Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про підписання молодого центрального півзахисника Дарко Г'ябі, який раніше виступав за молодіжні команди Манчестер Сіті.

18-річний англієць приєднався до команди Джессі Марша на постійній основі, підписавши контракт до літа 2026 року.

Сума трансферу не розголошується, але, за інформацією Transfermarkt, Лідс заплатив Сіті 5,8 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше у зворотному напрямку на Етіхад Стедіум вирушив уже колишній півзахисник Лідса Калвін Філліпс за 42 мільйони фунтів плюс бонуси.