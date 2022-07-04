Центральний півзахисник Лідса приєднався до "містян".
Калвін Філліпс, Ман Сіті
04 липня 2022, 12:15
Манчестер Сіті офіційно оголосив про підписання центрального півзахисника Калвіна Філліпса, права якого раніше належали Лідс Юнайтед.
26-річний англієць перейшов у стан "містян" на постійній основі, підписавши контракт на шість років.
У новому клубі Філліпс виступатиме під 4-м номером. Повідомлялося, що Манчестер Сіті заплатив за його трансфер 42 мільйона фунтів плюс бонуси.
Минулого сезону Калвін Філліпс провів за Лідс 23 матчі, забив один гол і віддав один асист.