Манчестер Сіті офіційно оголосив про підписання центрального півзахисника Калвіна Філліпса, права якого раніше належали Лідс Юнайтед.

26-річний англієць перейшов у стан "містян" на постійній основі, підписавши контракт на шість років.

У новому клубі Філліпс виступатиме під 4-м номером. Повідомлялося, що Манчестер Сіті заплатив за його трансфер 42 мільйона фунтів плюс бонуси.

Минулого сезону Калвін Філліпс провів за Лідс 23 матчі, забив один гол і віддав один асист.