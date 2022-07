Манчестер Сіті офіційно оголосив про підписання центрального півзахисника Калвіна Філліпса, права якого раніше належали Лідс Юнайтед.

26-річний англієць перейшов у стан "містян" на постійній основі, підписавши контракт на шість років.

У новому клубі Філліпс виступатиме під 4-м номером. Повідомлялося, що Манчестер Сіті заплатив за його трансфер 42 мільйона фунтів плюс бонуси.

We are delighted to announce the signing of @Kalvinphillips on a six-year deal 🤩



Welcome, Kalvin! 💙#ManCity pic.twitter.com/3fNJthPNIL