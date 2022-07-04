Англия

Черговий гравець з елітного дивізіону Англії може потрапити за ґрати.

Футболіста АПЛ затримали в Північному Лондоні за підозрою в зґвалтуванні, повідомляє Telegraph Sport.

Гравець, якому близько 25-29 років, і ім'я якого не розголошується з юридичних причин, зараз перебуває під вартою, його допитують щодо ймовірного нападу, який, як кажуть, стався минулого місяця.

Скотланд-Ярд у своїй заяві підтвердив, що гравця було взято під варту вранці в понеділок.

"4 липня в поліцію надійшло повідомлення про зґвалтування жінки у віці 20 років", — йдеться в заяві поліцейського управління. "Повідомлялося, що ймовірне зґвалтування сталося в червні 2022 року".

Поліція повідомила, що чоловіка заарештували "за адресою в Барнеті за підозрою у зґвалтуванні та взяли під варту, де він і зараз". "Триває перевірка", — додали правоохоронці.

Telegraph повідомляє, що гравець — міжнародно відомий, і поки незрозуміло, чи гратиме він тепер у передсезонних матчах свого клубу. Сезон Прем'єр-ліги починається 5 серпня, і гравець також повинен був зіграти на чемпіонаті світу в Катарі в листопаді цього року.

Відзначимо, що Північний Лондон має представництво в АПЛ у вигляді Арсеналу та Тоттенгему. За віком підходять Сон, Моура, Девіс, Кейн, Дайер, Хойбьєрг, Уінкс, Ло Чельсо, Санчес, Джака, Партей, Марі, Тернер, Рунарссон, Бельєрин, Пепе так Холдінг.

Нагадаємо, що інший гравець АПЛ, Грінвуд, до літа буде під наглядом поліції.