Англия

"Сині" підпишуть цього літа як мінімум двох центрбеків.

Челсі активно веде переговори на трансферному ринку щодо захисників.

Як повідомляє журналіст Метт Лоу, "сині" провели переговори з Маттейсом де Лігтом, Натаном Аке, Жюлем Кунде, Преснелем Кімпембе та Каліду Кулібалі.

Челсі розраховує підписати як мінімум двох гравців із цього списку, оскільки цього літа команду покинули Антоніо Рюдігер (Реал Мадрид) та Андреас Крістенсен (Барселона).

Раніше повідомлялося, що до гонки за де Лігта також включилася Баварія.