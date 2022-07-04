Маттейс де Лігт зацікавив Баварію, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, переговори між клубами вже розпочалися. Баварія хоче купити де Лігта, а де Лігт хоче приєднатися до мюнхенського клубу.

Переговори між клубами рухаються добре. Потенційна сума трансферу оцінюється у 60-80 мільйонів.

За останній футбольний рік Маттейс зіграв у 42 матчах за Ювентус, забивши тричі та ще одного разу віддавши гольовий пас.