Германия

Нідерландський футболіст також не проти перейти до складу мюнхенського клубу.

Маттейс де Лігт зацікавив Баварію, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, переговори між клубами вже розпочалися. Баварія хоче купити де Лігта, а де Лігт хоче приєднатися до мюнхенського клубу.

Переговори між клубами рухаються добре. Потенційна сума трансферу оцінюється у 60-80 мільйонів.

За останній футбольний рік Маттейс зіграв у 42 матчах за Ювентус, забивши тричі та ще одного разу віддавши гольовий пас.